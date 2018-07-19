Эксперт: За кражи из поездов во время ЧМ-2018 на миллион ответят проводники

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Президент Национального союза железнодорожников удивился кражам подстаканников и постельного белья во время мундиаля.

Футбольные болельщики во время ЧМ-2018 вынесли из бесплатных поездов подстаканники, постельные принадлежности, одеяла и другие вещи. Общий ущерб составил 1 миллион рублей. Об этом рассказал начальник бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев во время пресс-конференции 19 июля. При этом фанаты руководствовались тем, что принадлежности выдавались вместе с бесплатными билетами, сообщает «Интерфакс».

Президент Национального союза железнодорожников Юрий Бусыгин в эфире НСН удивился таким цифрам. По его словам, возмещать убытки придётся проводникам.

«Там разбор полётов идёт, объяснительные. Для меня удивительно, что это произошло. У нас материальную ответственность несут проводники за это дело. Если белье потеряно, то компенсируйте, поэтому факт кражи белья проводниками исключается. Если не углядели, то это тоже их вина. Тут в любом случае виноваты железнодорожники. Я не оправдываю тех, кто ворует. Чем это объяснить? Не знаю. Знаю, что материальную ответственность за всё, что есть в вагоне, несёт проводник», - заключи в эфире НСН Бусыгин.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Его принимали 11 городов, в том числе Москва. Казань, Калининград, Санкт-Петербург и другие. Игры проводились на 12 стадионах. Между городами по паспорту болельщика и билетам на матч болельщики гости мундиаля могли переезжать на бесплатных поездах. Всего за время ЧМ железнодорожным транспортом без оплаты проезда воспользовались 319 тысяч фанатов.