Эксперт: «ВКонтакте» не сделает погоды на китайском рынке соцсетей

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Денис Терехов объяснил НСН, почему открытие доступа в Китае к российской соцсети не принесёт большой прибыли её владельцам.

В Китае власти разблокировали социальную сеть «ВКонтакте». Теперь она доступна на территории государства, как в виде мобильной версии, так и в виде приложения для гаджетов. Отмечается, что российская компания соблюдает законы стран, в которых работает.

Управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН объяснил, что это решение не приведёт к повышению конкуренции «ВКонтакте» с китайскими соцсетями, так как те в любом случае находятся в приоритете у местного населения.

«Я не знаю, насколько “ВКонтакте” была популярна в Китае, это всё-таки соцсеть, ориентированная на русскоязычную аудиторию. И если они и были распространены там, то, совершенно точно, в низшем формате. У Китая есть дубль почти всех глобальных интернет-сервисов, будь то поисковик, соцсети или мессенджер. В Китае самая популярная платформа — WeChat, которая заменяет китайцам всё подряд. Поэтому я думаю, что они заинтересованы, в первую очередь, в продвижении собственных сервисов, и они не переживают по поводу того, что лишают конкурентных преимуществ иностранные сервисы, особенно из России, которые для них, мягко говоря, не воспринимаются как серьёзные IT-игроки», — сказал Терехов.

Однако полностью позволить себе только локальные интернет-платформы Китай не может, отметил эксперт. Поэтому он и пускает на свой рынок иностранные сервисы.

«Насколько я знаю, все эти соцсети — и Twitter, и Facebook, либо в Китае заблокированы, либо работают с очень сильными ограничениями. Поэтому что Китай — очень замкнутый рынок, который, с одной стороны, сейчас пытается разворачиваться лицом к миру, а с другой — думает о своих локальных версиях. Но они не могут себе это позволить, потому что у них слишком много людей, и это очень дорого», — заключил собеседник НСН.

Китай заблокировал доступ к социальной сети «ВКонтакте» в январе 2016 года, отмечает RT. В КНР действует жёсткая цензура в отношении интернета. В частности, все веб-страницы блокируются по ключевым словам и чёрным спискам. Иностранные поисковые системы вынуждены фильтровать выдачу контента, в том числе и Google.