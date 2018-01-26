Эксперт: У мигрантов-бездельников нужно отбирать квоты

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В эфире НСН Маис Курбанов предложил меры для привлечения трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья в Россию.



В России снизилась доля трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья и эта тенденция в ближайшем будущем будет продолжаться. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок.



В эфире НСН политолог, экс-заместитель главы Федерации мигрантов России Маис Курбанов выразил мнение, что на снижение привлекательности России для трудовых мигрантов существенно повлияли санкции против РФ и нестабильная ситуация в экономике страны.

«Многие мигранты еще в начале, когда только объявляли о санкциях против России, стали меньше приезжать сюда. Когда курс доллара установился на уровне 60 рублей, им стало невыгодно приезжать в Россию и зарабатывать за рубли. Они посчитали, что у себя на Родине могут заработать такие же деньги. При этом в Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане экономика стала меняться и постепенно стабилизируется», - пояснил эксперт.

Несмотря на программы для привлечения мигрантов, выделение квот, прирост количества трудовой силы из стран постсоветского пространства значительно снизился, отметил Курбанов. «В данный момент в Москве, например, очень многие компании нуждаются в рабочих. Чтобы получить квоту, мигрантам нужно заплатить определенную сумму, а деньги есть не у всех. Получается, что они приезжают, на работу их никто не берет, в итоге создается некомфортная ситуация», - сказал эксперт.

Кроме того, нередко мигранты, получившие квоту, по факту на предприятиях не работают, но при этом занимают трудовые места. «Граждане стран, с которыми у России не установлен визовый режим, могут до трех месяцев находиться в стране, потом уехать и вернуться снова через определенное время. Нужно, чтобы организации изымали квоты за их безделье. Тогда ни один мигрант не будет ходить без дела», - предложил Курбанов.

Эксперты Центра стратегических разработок предлагают увеличить миграционный поток в страну до 400-500 тыс.человек в год за счет квалифицированных, но неблизких этнокультур, готовых к интеграции в российское общество, сообщает РИА Новости.

В конце 2017 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в ближайшее время на обсуждение будет представлена обновленная версию «концепции государственной миграционной политики до 2025 года», пишет «Коммерсант».