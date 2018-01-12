Эксперт: Страшные картинки не отбивают желание выпить

В эфире НСН Вадим Дробиз назвал неэффективной борьбы с алкоголизмом и табакокурением с помощью устрашающих этикеток.

Размещать на таре с алкогольными напитками устрашающие картинки о вреде спиртного, по аналогии с пачками сигарет, предложили участники проекта «Трезвая Россия». По мнению общественников, это заставит людей задуматься, прежде чем приобрести алкоголь. Инициатива направлена на рассмотрение в Минздрав РФ.



Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН отметил, что устрашающие картинки на пачках сигарет и бутылках алкоголя уже давно доказали свою неэффективность в мире (слушайте аудио).

«Это предложение Минздрав, может быть, включит в свои предложения. Но его (предложение «Трезвой России» - прим. НСН) даже рассматривать никто не будет на серьезном уровне. Это совершенно несерьезно, бестолково. Я был в Австралии, когда там в 2003 году ввели на табачные упаковки картинки пораженных разными заболеваниями желудка, сердца, печени. Австралийцы очень надеялись (что это поможет снизить уровень потребления табака – прим НСН). Прошло 15 лет, и они практически отказались от этого, признали, что это неэффективно. Это признано неэффективным в Великобритании и в других странах. Людей это не пугает. То, что якобы по данным Минздрава кто-то бросил курить – ерунда. Все сокращения потребления алкоголя, табака и прочих дурных привычек связаны только с демографической ямой, в которой мы находимся. У нас сегодня молодежи от 18 до 26 лет в два раза меньше, чем было 10 лет назад. За счет этого меньше курильщиков и употребляющих алкоголь», - отметил Дробиз.

Ранее сенаторы внесли на рассмотрение законопроект об увольнении за пьянство на работе, сообщает РБК. Авторы документа считают, что это снизит количество производственных травм и уровень потребления алкоголя и наркотиков.