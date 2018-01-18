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Общество

Эксперт: Современные авто уже следят за водителями

18 Января 2018 в 17:57
Эксперт: Современные авто уже следят за водителями

Эксперт в области информационной кибербезопасности в эфире НСН подтвердил факт слежки автомобилей за водителями.

СМИ рассказали о слежке современных автомобилей за своими владельцами. Отмечается, что специальные интегрированные системы передают в интернет данные о весе, предпочтениях в еде, местоположении, музыке водителя, сообщает Washington Post.

Член Сообщества практиков конкурентной разведки, эксперт в области информационной кибербезопасности Андрей Масалович в эфире НСН подтвердил факт слежки (слушайте аудио).

«Современные автомобили не просто могут, а уже следят. Открыв простое приложение автомобильной сигнализации в смартфоне, по графику перемещений я уже вижу, где человек обитает, куда он ездит, где и сколько он работает, когда у него отпуск, где у него дача. Плюс ещё лица пассажиров, если там есть какие-то датчики. То есть автомобили, как и остальные устройства превратились в персональные шпионы с прицелом на мировое господство», - поделился с НСН эксперт.

Эксперты полагают, что после сбора вышеперечисленных данных, информацию могут продавать маркетинговым фирмам, сообщает «Свободная Пресса». Стоит отметить, что с каждым годом количество машин только увеличивается. Так, стало известно, что в 2017 году россияне потратили 4,4 триллиона рублей на покупку транспортных средств.

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