Отели будут штрафовать за лишние «звезды»

Татьяна Гостенина в эфире НСН рассказала, готовы ли отечественные отели к получению «звезд».

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении обязательной классификации гостиниц. «Звёзды» будут присуждаться отелям по европейским стандартам. Помимо гостевых жилищных фондов, классификация станет обязательной для горнолыжных трасс и пляжей. Выносить то или иное решение по объекту будут государственные органы, ответственные за туристическую сферу, передаёт МТРК «Мир 24».

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Татьяна Гостенина в эфире НСН прокомментировала нововведение и пояснила, чем грозит отелям невыполнение инструкций.

«Вообще классификация существует с 2005 года, и она была добровольной, кроме двух эпизодов: в 2014 году для сочинских отелей, которые принимали Олимпиаду, и сейчас для 11 регионов, принимающих международные футбольные соревнования 2018 года. Частично отели уже прошли эту классификацию в обязательном порядке.

Для всех остальных с лета 2019 года она поэтапно тоже станет обязательной. Сначала для отелей, в которых больше 50 номеров, потом, в которых меньше 50 номеров, и для всех остальных. То есть полтора года даётся на то, чтобы подготовиться или уже сейчас, или через некоторое время пройти классификацию в обязательном порядке. Те, кто её не пройдёт, не смогут осуществлять свою деятельность, поскольку они нарушают закон. А те, которые завысили свою классификацию, повесили себе «звёзды», не пройдя экспертную оценку, будут штрафоваться», - подчеркнула Гостенина.

Однако, по словам эксперта, положительный опыт масштабных проверок 2014 года позволять делать позитивные прогнозы на будущее. Кроме того, все гостиницы, принимающие гостей грядущего ЧМ по футболу, находятся в полной «боеготовности».

«Исходя из опыта 2014 года по Олимпиаде, в принципе, все вовремя прошли классификацию. Точно так же и регионы, принимающие международные соревнования по футболу, все прошли, все успели, поэтому я не думаю, что кто-то будет нарушать закон, тянуть, и так далее, потому что достаточно чётко и жёстко в законе прописано всё, что нужно сделать, как нужно сделать, и чем это грозит» - отметила собеседник НСН.

В целом Федерация рестораторов и отельеров России поддерживает принятый закон. По словам Татьяны Гостениной, это позволит навести порядок в ценовой политике отелей.

«Классификация всё поставит на свои места. Если гостиница будет проклассифицирована на 4 звезды, а она себя позиционировала, скажем, на 5 «звёзд», то, естественно, цены будут несколько ниже, поскольку опубликованные официальные цены, которые гостиница всегда должна размещать на стойке регистрации, они показывают классность отеля, его статусность. И если «трёхзвёздочник» показывает цены «пятизвёздочника», то, во-первых, к нему никто не поедет по этим ценам, а во-вторых, это просто глупо» - резюмировала эксперт.

В настоящее время в мире насчитывается более 30 систем классификации гостиниц. В каждой стране приняты свои национальные стандарты. Наиболее распространены «система звёзд», в основе которой лежит французская национальная система; «система букв», использующаяся в Греции; «система категорий», характерная для Италии и Испании и «система корон», по которой живут гостиницы в Великобритании.