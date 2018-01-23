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Общество

Эксперт: Россияне не стали меньше пить!

23 Января 2018 в 18:37
Эксперт: Россияне не стали меньше пить!
Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что информация о снижении потребления алкоголя в стране не соответствует действительности.

Розничная продажа алкоголя в минувшем году заметно снизилась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

В эфире НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что никакого снижения потребления алкоголя в стране нет, назвав вышеуказанные данные «фейком».

«С 1 июля в России введена система ЕГАИС. Сначала она была введена в городской рознице, так она отрабатывалась.  И с 1 января 2017 года учет перешел в руки системы ЕГАИС, где продажи каждой бутылки фиксируются. Но сельская розница начала работать в системе только с 1 июля 2017 года. Поэтому, учет 2017 года точный, но не учитывает сельские продажи первого полугодия. А это не менее 15% годового объема. Поэтому, никакого падения нет. Это все фейк», - заявил эксперт.  

В сообщении Национального союза защиты прав потребителей отмечается, что россияне стали потреблять меньше водки, шампанского, различной ликероводочной и другой продукции. При этом вин, в том числе фруктовых, это падение потребления не коснулось.

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