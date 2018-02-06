Эксперт: Разрешение опаздывать на работу из-за непогоды не нужно прописывать в законе

Роструд разрешил опаздывать на работу из-за непогоды. Эксперт в эфире НСН посчитал предложение логичным.

В Роструде заявили, что работодатели не могут привлекать сотрудников к дисциплинарной ответственности за опоздания из-за сложных погодных условий. Ситуацию прояснил заместитель руководителя службы Иван Шкловец. По его словам, подобные опоздания можно считать уважительной причиной, сообщает ТАСС.

Президент ассоциации Содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон» Олег Косырев в эфире НСН рассказал, что подобный отказ от штрафов перестанет действовать, когда погода наладится (слушайте аудио).

«В данной ситуации это логично: погодная аномалия, очень много снега. Как долго будет действовать? Как только погода наладится, расчистят снег, это само собой отменится. Я думаю, что на законодательном уровне это никогда не будет делаться: всё-таки это не систематическое явление. Всё зависит не от самого погодного явления, а от возможности с этим справляться. Если бы постоянно такой снег был, у нас была бы техника и количество людей, которые с этим справляются», - уверен эксперт.

Напомним, ранее из-за обильного снегопада мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 5 февраля, свободным для посещения школ. Стоит отметить, за прошедшие выходные в столице выпало больше месячной нормы осадков, был объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает argamenti.ru .