Эксперт рассказал об изменениях в системе здравоохранения

РИА Новости

Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН рассказал о системе маркировки препаратов и лекарственном возмещении, которые должны появиться в 2018 году.

Наступивший 2018 год будет непростым для всей системы здравоохранения и фармацевтической отрасли. Такое мнение озвучил в эфире НСН директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов.

По словам эксперта, что год сопряжен с важнейшими политическими событиями. Медики ждут, что правительством будут озвучены планы по развитию социальных отраслей, в том числе по здравоохранению, а потом начнутся реформы.

«Эффективность системы здравоохранения нужно повышать, надо делать эту систему более прозрачной. Мы ожидаем, что на лекарственном рынке появится система специальной маркировки препаратов. Уже идет полноценный процесс по ее внедрению. А также будут решены долговременные вопросы о лекарственном возмещении или страховании и будет ли оно вообще в ближайшей перспективе. Я думаю, что эти заявления мы услышим в мае-июне, сразу после важнейшего политического события», - сказал собеседник агентства.

Мелик-Гусейнов отметил, что сегодня есть много вопросов, связанных и с финансированием здравоохранения.

«Пока нет точного понимания, как будет складываться финансовый поток. Первые лица заявляют о том, что надо подумать над комплементарной ответственностью пациента за свое лечение и его эффективность. Эти вопросы не были решены в 2017 году и найдут какое-то продолжение в новом году, где мы уже станет свидетелями реализованных действий», - заключил эксперт.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о планах организовать круглосуточную работу телемедицины, закон о которой вступил в силу с 1 января 2018 года. Также для россиян станут более доступными электронные рецепты. Помимо этого, запланировано расширение перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на закупку которых в регионы будет направлено дополнительно 3,8 млрд рублей.