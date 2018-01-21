Эксперт рассказал, как защитить школы от нападений учеников

Президент ассоциации «Школа без опасности» в эфире НСН усомнился в пользе рамок металлодетекторов.

На этой неделе произошло сразу несколько нападений подростков на школы. Утром 19 января девятиклассник одной из школ Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с зажигательной смесью поджег учебное помещение. А 15 января в школе в Перми двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения.



Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в эфире НСН рассказал о плюсах и минусах рамок металлодетекторов на входе в школы.

«Рамочный металлодетектор девальвирует работу охранника. Из-за большого потока людей на него либо не обращают внимание, либо отключают во время потока. А вот ручной металлодетектор, с помощью которого охранник сможет проверять учеников, к примеру, с 8 по 11 классы с девиатным поведением, школьников из криминальных семей, даст большую выборку», - объяснил Саминский.

Он также отметил, что во всех российских школах необходимо ввести пропускной режим, так как любые металлодетекторы не всегда могут быть полезны.

«Хочу подчеркнуть, что если кто-то думает, что металлодетекторы спасут все, то пластмассовая бутылка с бензином ими не определяется. Во всех российских школах должен быть обеспечен пропускной режим», - подчеркнул эксперт.

Ранее о необходимости повсеместного введения рамок металлоискателей на входах в школы заявила председатель петербургского комитета по образованию Жанна Воробьева по итогам объезда школ в городе.