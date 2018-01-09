Эксперт: Приравнивание вейпов к обычным сигаретам опасно для курильщиков

Представитель табачной отрасли в эфире НСН объяснил, почему считает такое предложение ошибочным.

Приравнять электронные сигареты к обычным предлагает комитет Госдумы по охране здоровья. Как передает РИА «Новости» об этом заявил член комитета Николай Герасименко.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв в эфире НСН объяснил, почему считает такое предложение ошибочным.

«У них восемь законопроектов болтается на эту ему, и все хотят приравнять. Это была бы грубейшая ошибка в регулировании, потому что самый разумный способ победить курение табака, сигарет – это позволить людям приобретать альтернативные продукты, чтобы они могли получать никотин, без которого не могут обойтись. Опыт США, Великобритании показывает, что вейпинг эффективно снижает число курящих сигареты. Приравнивание в России, с самым жестким в мире законодательством по табаку, убьет вейпинг как отрасль, потому что она очень молодая. А у потребителей не будет альтернативы, при которой они могут получать никотин, но не получать канцерогены. Без никотина они обойтись не могут, это надо принять. Поэтому такое предложение от комитета по здравоохранению очень странное и, по нашему мнению, глубоко ошибочное», - сказал он.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения предложило запретить с 1 июня 2018 года курение кальянов на предприятиях общественного питания.