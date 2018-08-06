Эксперт предупредил о росте цен на авиабилеты из-за запрета овербукинга

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» рассказал НСН о последствиях решения Минтранса обязать авиакомпании выплачивать компенсации пострадавшим из-за овербукинга.

Минтранс решил запретить овербукинг и узаконить ответственность авиакомпаний за пострадавших пассажиров, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиационной отрасли. Пассажирам, не попавшим на рейс из-за превышения проданных билетов относительно количества мест на борту, предлагается выплачивать компенсации в размере от 200 до 400 долларов на международных рейсах и от 8 до 20 тысяч рублей на внутренних линиях. Кроме того, авиакомпании обяжут на месте возвращать пострадавшим путешественникам деньги за билет или предлагать удобное время вылета с различными бонусами, включая повышение класса обслуживания и оплату гостиничного номера и питания.

Однако, несмотря на кажужийся прогресс в защите прав авиапассажиров, решение Минтранса может им же и навредить ростом цен на авиабилеты. Такое мнение в эфире НСН выразил руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак. По его словам, названный размер выплат пострадавшим является довольно щедрым, и авиакомпаниям, которых лишат приема овербукинга, повышающего коэффицент коммерческой загрузки самолетов, придется компенсировать свои убытки за счет пассажиров.

«Если такие щедрые компенсации будут утверждены, авиакомпании эту практику, конечно, прекратят. Но это будет означать, что коэффициент коммерческой загрузки снизится с 0,8 до традиционных 0,7 или 0, 65. То есть каждый самолет будет иметь 30 процентов от всех кресел, это будет означать, что оставшиеся 70 процентов кресел будут стоить дороже. Я абсолютно уверен, что результатом всей этой истории, если это действительно будет внедрено, станет подорожание цен на билеты. Совершенно очевидно. Я удивляюсь, что Минтрансу это никто не разъяснил», — сказал эксперт авиационной отрасли.Рыбак пояснил, что на самом деле, овербукинг случается довольно редко, ведь для такой ситуации необходимо, чтобы совпали два фактора: во-первых, авиакомпания должна продать больше билетов, чем мест на борту, а во-вторых, все пассажиры должны явиться на рейс, что из практики, случается нечасто.Напомним, в России на сегодняшний день пострадавшие от овербукинга могут остаться без компенсации, так как их права не защищены законодательством. По Воздушному кодексу РФ авиакомпании собственными правилами могут определять сроки осуществления воздушной транспортировки, что позволяет некоторым авиаперевозчикам уходить от ответственности в случае перепродажи билетов.