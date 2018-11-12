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Общество

Сторонницам чайлдфри предложили консервировать яйцеклетки смолоду

12 Ноября 2018 в 13:51
Сторонницам чайлдфри предложили консервировать яйцеклетки смолоду

Руководитель центра планирования семьи и репродукции, к.м.н. Евгения Балашова рассказала НСН, как часть сторонников идей чайлдфри потом меняет свои убеждения.

Руководитель центра планирования семьи и репродукции, к.м.н. Евгения Балашова в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Ненависть к детям: Когда в России заблокируют чайлдфри и чайлдхейт-сообщества?» рассказала, какие люди вступают в такие сообщества в соцсетях. По её словам, часть из них в последствие меняет свои убеждения. Поэтому она призвала сторонников идей чайлдфри консервировать половые клетки, чтобы воспользоваться ими, когда поменяются взгляды на жизнь.

«Ещё одна группа — инфантильные люди, чайлдфри – 20 лет, 30 лет, к 40 они созревают, им хочется детей. Потом они как раз приходят в клиники наподобие нашей и просят о помощи. Для такой группы лиц мы предлагаем озаботиться этим вопросом в 20-30 лет, когда хорошее качество яйцеклеток, когда они в наличии. Криоконсервируйте свои яйцеклетки и будьте в чайлдфри, если вам это нравится», — призвала Балашова.

Напомним, ранее в пресс-центре НСН исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина рассказала, как, по её мнению, государство может бороться с распространением идей чайлдхейтерства.

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