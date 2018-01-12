Эксперт: Повышение цены на коньяк не поможет победить фальсификат

Вадим Дробиз в эфире НСН объяснил, почему введение минимальной розничной цены в 500 рублей не поможет ничему.

Министерство сельского хозяйства предложило повысить минимальную розничную цену на коньяк до 500 рублей за бутылку емкостью 0,5 литра. По мнению производителей, это поможет снизить долю фальсификата на рынке коньяка, которая сейчас доходит до 60%.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз думает иначе.

«Введение минимальной розничной цены в 500 рублей не поможет ничему. Сегодня еще нет единой методики определения минимальных цен для алкогольной продукции. Сейчас ее разрабатывают, - пояснил он в эфире НСН. - Но наше малоимущее население тоже хочет выглядеть красиво. Поэтому в нелегально-суррогатно-кустарном секторе для них есть якобы коньяк по 150-200 рублей. Причем, вплоть до самых дорогих торговых марок мира, самых популярных. И эта продукция так или иначе оказывает влияние, имиджевое, прежде всего, на рынок. Поэтому эту продукцию можно купить в нелегальной рознице, через интернет».

Тем не менее повышение цены эксперт считает оправданным.

«Другое дело, что у нас сегодня 370 рублей, причем буквально еще совсем недавно была 330. И 370 – тоже заниженная цена! Но теоретически и практически 370 существовать может, когда товаропроводящая цепочка состоит всего из двух звеньев: производитель поставляет продукцию, например, в сетевой магазин какой-нибудь федеральной сети. Условно, здесь еще 370 рублей может быть. На какой-то самый простой, примитивный коньяк. Но, как правило, большая часть коньяка продается не таким образом, а через завод, дистрибьютор, оптовик и дальше уже розничный магазин. В этом случае наценка суммарная - оптовая, розничная - может составлять 50-60% к отпускной цене завода. Поэтому здесь уже 370 рублей никак не получается. 420-430 – это уже ближе. 500 рублей – цена высокая. Но здесь есть одна разница: коньяк, в отличие, например, от водки, где социальный сегмент необходим, в нем не нуждается, на мой взгляд. Здесь не надо ориентироваться на граждан, которые получают 10-15 тысяч рублей. Это не для них продукт, так же как виски, ром, джин, текила и так далее», - объяснил он.

Напомним, сейчас минимальная розничная цена на коньяк составляет 371 рубль за бутылку.