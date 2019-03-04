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Общество

Эксперт посоветовал россиянам не волноваться насчет дефицита алкоголя

4 Марта 2019 в 22:15
Эксперт посоветовал россиянам не волноваться насчет дефицита алкоголя
ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз развенчал опасения ритейлеров о массовой приостановке лицензий на продажу алкоголя из-за новой системы.

Продавцы заявили, что опасаются дефицита спиртного в России. В 2019 году региональные власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров через систему казначейства ГИС ГМП. Тем, у кого есть долги, чиновники смогут моментально приостановить лицензию. В таком случае магазины не могут продавать алкоголь в течение одной–двух недель – до тех пор, пока не завершилось разбирательство. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). При этом ритейлеры заявляют об ошибках в работе системы, которая отображает погашенные штрафы как неоплаченные. В результате с начала 2019 года без лицензий остались порядка десяти торговых точек. Российские продавцы опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя из-за возможных ошибок в работе системы.

Наличие проблемы подтвердил в эфире НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.  

«Проблемы есть, потому что у государства достаточно много нововведений в системах учета. Это касается не только алкоголя, но и одежды, продуктов питания. Появятся новые системы, понятно, что первое время они будут работать с перебоями. Не может быть какого-то идеального варианта их внедрения», — считает специалист.

Тем не менее, эксперт алкогольного рынка уверен, что дефицита алкоголя в России не предвидится.

«В данном случае тот факт, на который жалуется АКОРТ, - это временная ситуация. Но при этом никто не допустит никакого дефицита алкоголя в России. Об этом точно можно не беспокоиться, тем более на носу праздники, 8 Марта и так далее. Это временные трудности, по которым, думаю, будет принято какое-то решение», — сказал Дробиз.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН согласился с предложением о передаче Минфину прав на установление минимальных розничных цен на все алкогольные напитки.

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