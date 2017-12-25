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Общество

Эксперт: Переход Кадырова в локальную соцсеть не сделает её глобальной

25 Декабря 2017 в 16:00
Эксперт: Переход Кадырова в локальную соцсеть не сделает её глобальной

Денис Терехов в эфире НСН выразил надежду, что чеченский лидер вскоре вернётся в привычные для пользователей социальные сети.  

В появившейся недавно соцсети Mylistory после регистрации аккаунта Рамзана Кадырова создали страницы 30 тысяч новых пользователей, пишет РИА Новости. Глава Чечни перешёл к использованию этого информационного канала после блокировки аккаунтов в Instagram и Facebook. Сама соцсеть была разработана чеченскими специалистами как альтернатива западным площадкам для интернет-общения.

Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН заявил, что, несмотря на популярность чеченского лидера, локальная соцсеть едва ли сможет догнать мастодонтов интернет-пространства.

«Эта соцсеть возникла довольно внезапно, и поэтому сложно пока говорить о её возможностях и перспективах. Нет ничего удивительного в этих цифрах, учитывая, что у Рамзана Кадырова довольно серьёзная и лояльная аудитория подписчиков, причём как из числа жителей Чечни, так и других регионов России. Другое дело, что нет примеров, когда локальные сети могли бы потеснить глобальные. Это происходит просто в силу охвата: каким бы ни был популярным канал у пользователей, понятно, что десятки и сотни миллионов подписчиков может собрать только глобальная сеть. Поэтому я думаю, что история с блокировкой аккаунта главы Чечни — это недоразумение, и надеюсь, что Рамзан Кадыров вернётся в Instagram и Facebook», — заявил Терехов.

Заметим, что после закрытия станицы Кадырова в Instagram соцсеть покинули все представители чеченского парламента во главе со спикером Магомедом Даудовым. Следом стали закрывать свои аккаунты республиканские министры и чиновники. Многие из них уведомляли подписчиков о переходе в соцсеть Mylistory и приглашали также присоединиться к её использованию. 

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