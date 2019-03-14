Эксперт: Переезжающих в Россию необходимо обеспечить жильем и работой

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Специалист по рынку труда Екатерина Самраилова рассказала о сложностях, с которыми могут столкнуться желающие переехать на ПМЖ в Россию.

Кремль сформировал структуры, которые будут обеспечивать переселение в Россию большего числа людей из сопредельных государств. По данным «Коммерсанта», планируется, что в результате за пять лет число граждан страны увеличится на 5-10 миллионов человек. Предполагается, что на территорию России переселится часть русскоязычного населения из Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдавии. Издание отмечает, что сейчас разрабатывается и законодательная база для облегчения переезда иностранных граждан.

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) Екатерина Самраилова в эфире НСН назвала это направление работы российского правительства необходимой. Однако, по ее словам, пока для реализации этой инициативы есть технические сложности.

«Законодательная база отстает от принятия таких решений. Это сложность в получении документов, гражданства, вида на жительство. Потом, есть вопрос с материальной базой, которая должна мотивировать приезд этих людей. У граждан должна быть возможность продажи жилья в тех местах, откуда они будут выезжать и помощь в приобретении жилья на территории Российской Федерации. Потом нужно посмотреть, какие регионы могут принять, предоставить им рабочие места. Есть ли такой аналитический обзор по вакансиям, динамике развития территорий, где эти люди могут быть востребованы. Априори понятно, что это же не о московском регионе идет речь», - отметила специалист.

По словам Самраиловой, для людей важно не столкнуться с ситуацией худшей, чем та, которая была в тех местах, которые они решили покинуть.

«О переселении продекларировано, а какая под это кладется реальная основа, чтобы не обратить людей в худшее положение, чем в тех регионах, из которых они пребывают в Россию? Сам идея очень хорошая, и она не нова. Такая инициатива о том, что нужно аккумулировать носителей российской культуры, прозвучала еще в 2000-х годах. Ведь большая часть этих людей – из семей, которые поехали туда для поднятия экономики, культуры, образования. Сколько было отправлено людей по направлению в 1930-1940-е годы в Узбекистан, например! Их дети, которые там родились, - это же носители русского языка, традиций, особой культуры. Но им очень трудно выезжать, но желание есть», - отметила она.

Профессор МИИТ добавила, что программа должна помочь выправить демографическую ситуацию в России:

«Понятно, что у нас сложная демографическая ситуация, смертность превышает рождаемость, происходит естественная убыль населения. Подпитка должна быть и именно близким этническим составом», - отметила профессор.

На реализацию национального проекта «Демография» в ближайшие пять лет планируется выделить 3,5 триллиона рублей. Ранее профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Андрей Гудков заявил НСН, что особое внимание во время борьбы с демографическим кризисом в стране стоит обратить на отдалённые и малонаселенные регионы.