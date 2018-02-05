Эксперт опровергла официальные данные о фальсификации коньяка

Ирина Бушина в эфире НСН рассказала, в чём отличие между контрафактом и фальсификатом, и какой из них не опасен для человека.

По поручению вице-премьера России Александра Хлопонина будет проведена масштабная проверка реализуемого в магазинах коньяка. В ходе исследования Роскачество изучит около 50 марок напитка из России, Франции, Грузии, Армении и Молдовы. В октябре Росалкогольрегулирование заявило, что на рынке коньяка в России сложилась критическая ситуация: количество фальсификата составляет 60% – передают «РИА Новости».





Председатель Союза производителей коньяка Ирина Бушина в эфире НСН расставила все точки над «i» в проблеме реализации поддельного алкоголя в стране.



«Контрафакт и фальсификат – вещи разные. Контрафакт – это когда совсем подпольно, без уплаты налогов и без лицензии, а проблема, которая сейчас обсуждается, – это проблема фальсификации на рынке коньяка. Это когда компании и имеют лицензию, и платят налоги, однако могут использовать спирт не виноградного происхождения, т.е. фальсифицировать» - отметила эксперт.

Бушина обратила внимание и на то, что масштабы бедствия преувеличены: по оценкам Союзконьяка, доля фальсификата на прилавках составляет порядка 30%. Прокомментировала она и опасность употребления таких напитков.

«Зачастую это вообще не опасно для потребителя. Это как раз не контрафакт – что-то там ужасное, - это просто коньяк, который вводит в заблуждение, обманывает попросту самого потребителя: на этикетке имеется надпись «Коньяк», однако содержимое бутылки этой надписи не соответствует. Либо используется сырьё не виноградного происхождения, что запрещено, либо нарушаются заявленные сроки выдержки. Вот такие злоупотребления с термином «коньяк». Это, конечно, не гарантирует, что они на 100% безопасны, но всё-таки зачастую практика показывает, что они безопасны» - сказала собеседник НСН.

Самый крупный инцидент с массовым отравлением из-за «палёнки» был зафиксирован в 2016 году в Иркутске. Тогда около сотни человек скончались после употребления «Боярышника»; был введён режим чрезвычайно ситуации, после чего Роспотребнадзор ввёл запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, в том числе и «Боярышника». Как и в случае с трагедией в Иркутске, в большинстве случаев в составе смертельно опасной алкогольной продукции присутствуют метиловый спирт и антифриз.