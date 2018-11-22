Эксперт оправдал правый руль и осудил плату за «ЭРУ-ГЛОНАСС»

Автомобильный эксперт в эфире НСН назвал популистским решение властей Приморья об отмене соответствующего сбора.

Власти Приморья поддержали временный порядок ввоза в регион праворульных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации. Жителям Дальнего Востока разрешат ввезти по одному такому автомобилю в год, не оснащая его системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Врио главы Приморья написал, что «платить дополнительные 30 тысяч рублей за кнопку, которая не везде работает, нет смысла».

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН выразил мнение, что жителям Приморья повезло.

«Это чисто популистская мера в преддверии выборов губернатора Приморского Края. Видимо, он сумел договориться с премьер-министром, и тот принял такое решение. Я рад за жителей Приморья, которым здорово повезло. Это сделано из политических целей – чтобы не раздражать жителей Дальнего Востока. Они любят праворульные машины. Если кнопка, установленная на заводе, соединена с датчиками, в случае аварии сигнал идет автоматически, то кнопка, которую временно ставили за 70 тысяч при себестоимости в 500 рублей, работала через раз. От нее проку столько же, сколько от повешенных четок. Давайте уж тогда отменим по всей России эту ерунду. Потому что она действительно работает не очень корректно. А во многих регионах, где есть проблемы со связью, то эта штука не работает, потому что работает она через сим-карту», - заявил он.

Собеседникрассказал, что в дальневосточном регионе покупать праворульные машины стало привычкой.

«Дальний Восток не хочет покупать никакие другие машины кроме праворульных. Даже та программа, которая существует, дающая возможность жителям региона получить 25% скидку на покупку новых автомобилей, собранных в России, все равно не пользуется спросом. Это уже привычка. Хотя машины, завозимые из Японии, уже не такие дешевые, учитывая высокие таможенные пошлины, введенные 10 лет назад. Также ограничили ввоз до одной машины в год, ввозить можно только на физическое лицо. Говорят, что теперь из-за этого разрешения за год ввезут около 60 тысяч автомобилей, посмотрим», - заключил он.

Напомним, государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС», модуль которой в обязательном порядке устанавливается с прошлого года на все продаваемые в России новые автомобили, обеспечивает оперативное получение информации о ДТП. Система в автоматическом режиме связывается с оператором, чтобы направить помощь к месту аварии, а также позволяет водителю самостоятельно связаться со службой поддержки.