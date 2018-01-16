Эксперт объяснил популярность WhatsApp у российских пользователей

Глава информационно-аналитического агентства в эфире НСН подтвердил лидерство мессенджера.

В России назвали самый популярный мессенджер. Им признан WhatsApp. Согласно проведённому опросу, его установили 71% москвичей и 59% жителей России. На втором месте оказался мессенджер Viber. Его в повседневной жизни используют 37% москвичей и 36% всех россиян. Тройку лидеров замыкает мессенджер соцсети «ВКонтакте», сообщают «Известия» со ссылкой на отчёт Института современных медиа.

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН не увидел ничего сверхъестественного в таком рейтинге (слушайте аудио).

«Действительно в последние несколько лет WhatsApp собирает самую большую аудиторию пользователей смартфонов, ему проигрывают другие мессенджеры, которые также набирают обороты, но не могут на сегодняшний момент посоревноваться в количестве подключений. Самое главное – WhatsApp смог на первоначальном этапе собрать большую аудиторию, чем другие мессенджеры. Так что здесь нет ничего сверхъестественного. С другой стороны, порядка 40% пользователей держат не один мессенджер, а несколько, поэтому пользуются и Viber, и WhatsApp, и Telegram, и другими. Рынок растёт, место есть для всех», - поделился с НСН эксперт.

Известно, что также в пятёрку лидеров вошли мессенджер Facebook и Telegram, сообщает РЕН ТВ . Стоит отметить, что в опросе принимали участие жители только тех городов, население которых превышает 100 тысяч человек.