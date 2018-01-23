Эксперт: Обезопасить одну школу стоит 10 млн рублей

В эфире НСН вице-президент ассоциации «Школа Безопасности» рассказал о стоимости оборудования школ тревожными кнопками, системами видео наблюдения, пропускной системой.

Оборудование школы по всем канонам безопасности обойдется в 10 млн рублей. Об этом сообщил вице-президент ассоциации «Школа Безопасности» Михаил Гаврилов на пресс-конференции НСН на тему: «Последний звонок. Почему российские школы захлестнул террор?» во вторник, 23 января.



«Оборудование зависит от региона. Начиная с нуля оборудовать 800-1000 метровый периметр ограждением и 20 точками видеонаблюдения и централизованным пунктом мониторирования обстановки, контролем пропуска – на все это уйдет до 7 до 10 млн рублей. Это если с нуля оборудовать все требования, если школа большого комплекта, имеющая несколько зданий, большую территорий. Если школа сельского типа – то это составит от 2 до 3 млн рублей», - рассказал эксперт.

В основном, по его словам, большинство образовательных учреждений уже оснащены рядом охранных и технических средств обеспечения безопасности. «Поэтому сумма будет составлять одну треть от максимальной стоимости этого оборудования», - добавил Гаврилов.

Напомним, после череды нападений в российских школах в Госдуме предложили обязать оборудовать образовательные учреждения системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции и металлодетекторами.