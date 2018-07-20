Эксперт: Москва должна быть в центре профилактики ВИЧ

Руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский объяснил, почему столица не входит в рейтинг самых подверженных заболеванию городов, но заслуживает того, чтобы обратить внимание на эту проблему.

Руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Как остановить эпидемию ВИЧ в России?» заявил, что ситуация с заболеванием в столице острее, чем принято думать. Причиной тому большое число жителей, не имеющих местной прописки и регистрации.

«Я бы не сказал, что в Москве ситуация хорошая. Я бы сказал, что она менее изучена, потому что значительная часть новых случаев связана с теми, у кого нет московской прописки. Поэтому Москва по-прежнему должна быть в центре профилактической работы. Около 90 тысяч случаев выявлено, но около половины – не постоянно проживающие в Москве. Я думаю, что ситуация достаточно серьёзная», — заявил Покровский.

Напомним, что только за 2017 год в России от последствий ВИЧ-инфекции умерло более 276 тысяч человек. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Ещё около миллиона граждан России продолжают жить с этим диагнозом.