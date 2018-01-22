Эксперт: Маркировка лекарств обезопасит потребителей от фальсификата

В эфире НСН Виктор Дмитриев рассказал о механизме внедрения обязательной маркировки лекарственных препаратов.

Маркировка лекарств позволит бороться с фальсифицированными средствами и отслеживать ценообразование. Об этом сообщил руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Цена таблетки: Как изменится рынок фармацевтики в 2018 году?».

«Мы надеемся, что это (введение маркировки – прим. НСН) во многом облегчит и жизнь бизнеса, потому что мы сможем в режиме онлайн отслеживать движение собственных упаковок. И это позволит эффективнее бороться с недоброкачественными фальсифицированными средствами. И позволит отслеживать ценообразование, точнее, реализацию тех методик, которые предлагаются по ценообразованию на жизненно важные лекарственные препараты», - сказал он.

Как пояснил Дмитриев, у препарата, выходя со склада, будет фиксироваться цена, которую можно будет с аптечной и дистрибьюторской наценкой посмотреть на считывающем устройстве, которое будет в каждой аптеке. «Это будет дополнительной гарантией того, что цены не задирают», - добавил эксперт.

Напомним, что с 1 января 2020 года маркировка всех лекарственных препаратов станет обязательной. С июня прошлого года в России проходит эксперимента по маркировке лекарственных препаратов. Как ранее заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, использование маркировки уже позволило выявить преступления в сфере оборота лекарственных средств на сумму более чем 100 млн рублей, сообщает RT. По ряду дел возбуждено уголовное производство, ведётся следствие.