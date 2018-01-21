Эксперт: Инициативы Госдумы в интернете вызывают только неповиновение

Антон Меркуров в эфире НСН заявил, что российские депутаты не смогут снова ужесточить правила поведения в интернете после нападений в школах.

После инцидента в школе в Бурятии, где девятиклассник напал на детей и учителя с топором, а потом бросил бутылку с коктейлем Молотова, депутат Госдумы Андрей Исаев предложил изучить зарубежный опыт по ограничению интернета для детей.



В эфире НСН интернет-эксперт Антон Меркуров усомнился в том, что очередное ужесточение правил поведения в Сети вообще возможно.

«Все инициативы Госдумы в интернете вызывают гражданское неповиновение. Все обходят блокировки, ставя себе VPN. Не думаю, что Дума на что-то способна. Российская Сеть и так зарегулирована. Я не думаю, что эти слова перерастут в законопроекты» - заявил эксперт.

Он также отметил, что большинство запрещающих законов российских парламентариев не ведут к улучшению ситуации.

«За инициативами депутатов уже достаточно стояло действий, которые за многие годы деструктивно сказались на российском интернете. К примеру, запрещение информации о самоубийствах никак не повлияло на количество самоубийств, потому что, на самом деле пытаться что-то блокировать – глупо. Винить во всем интернет бесполезно. Оборудование уже и так понаставлено, денег для этого и так выделено очень много. Есть «пакет Яровой», есть блокировки, половина из которых не работает. Не везде может дотянуться Роскомнадзор», - подчеркнул Меркуров.

Напомним, по данным правоохранителей, напавший на школу в Бурятии подросток был связан через социальные сети с пермскими школьниками, которые устроили поножовщину в учебном заведении 15 января, в понедельник.