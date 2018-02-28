Эксперт: Для работы авиадиспетчером необходим талант

В Федеральном профсоюзе авиадиспетчеров России рассказали НСН, зачем в их профессии нужно психологическое тестирование.

Психологи из МГУ разработали уникальный метод отбора кандидатов на работу авиадиспетчером. Для этого они наблюдали за поведением человека в экстремальных условиях. В эксперименте приняло участие 90 мужчин. Учёные провели тесты, определяющие основные параметры восприятия и запоминания информации. Затем в течение долей секунд участникам показывали наборы букв, среди которых нужно было найти заданную последовательность.



О сложностях профессии НСН рассказал вице-президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров России Юрий Батагов.

«Профессия авиадиспетчера настолько уникальна. Он должен обладать здоровьем, способностями, разбираться в 3D-шахматах. Специалист может прекрасно знать предмет, окончить учебное заведение с красным дипломом, но так и не стать диспетчером. Потому что у него может отсутствовать умение анализировать обстановку и скорость принятия решения. Естественно при отборе проходит психологическое тестирование», - рассказал Батагов.

Отметим, психологи утверждают, что новый стандарт позволит принимать на работу людей, которые от природы способны к выполнению сверхсложных задач и умеют принимать верные решения в экстремальных условиях.