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Общество

Эксперт: Через порносайты личные данные утекают чаще, чем через соцсети

7 Марта 2018 в 19:03
Эксперт: Через порносайты личные данные утекают чаще, чем через соцсети

Денис Терехов в эфире НСН заявил, что утечка из социальной сети «Вконтакте» данных 400 пользователей ничтожно малая величина.

Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила об утечке данных 400 пользователей при использовании последними небезопасных VPN-сервисов. Речь идет о таких персональных данных, как история посещений, личные сообщения, информация об аккаунтах в разных сервисах, данные банковских карт.

Управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН заявил, что это незначительная потеря для общего количества пользователей популярной соцсети.

«400 пользователей в масштабе 90 миллионов – это несоизмеримо малая величина, о которой просто даже неприлично говорить. Что касается VPN – в любом подобном сервисе используются ваши персональные данные. Я думаю, куда больше персональных данных пользователей утекло во время посещения ими порносайтов, и здесь речь может идти о 400 тысячах или даже 4 миллионах», - уточнил он.

После инцидента «ВКонтакте» советует не использовать VPN-сервисы от непроверенных разработчиков и поставить последнюю версию официального клиента, в котором встроена защита от перехвата https-трафика.

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