Эксперт: Аптеки не выдержат конкуренции с продуктовыми магазинами

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Директор «Аптечной гильдии» объяснила НСН, почему разрешение на продажу лекарств в магазинах приведет к краху аптек.

Количество аптек в России может существенно сократиться, пишет «Коммерсант». Такие изменения ожидают рынок, если будет принят закон о продаже безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах, отмечают эксперты. Так, закрыть более половины торговых точек из-за нововведения может крупная аптечная сеть «Ригла»: не все аптеки смогут выжить в условиях повышения конкуренции.

Директор некоммерческого партнёрства «Аптечная гильдия» Елена Неволина в эфире НСН подтвердила прогноз представителей рынка и объяснила, почему экспертное сообщество выступает против этой инициативы.

«Сегодня нет никакой потребности в том, чтобы продавать лекарства в продовольственных магазинах. Потому что рядом с ними, как правило, находится аптека и, зачастую, не одна. Сегодня уже сложился рынок. Аптека, продавая безрецептурные лекарственные препараты, на которые зачастую не регулируется цена, покрывает часть выпадающих расходов. Получается, что аптеки и продовольственные магазины окажутся в неравных условиях. У магазинов никто не ограничивает ассортимент товаров, а спектр товаров в аптеках ограничен законом. И получается, что мы говорим о расширении конкуренции, не понимая, что мы ставим два субъекта из разных товарных рынков в неравные рыночные условия. Платёжеспособный спрос может переместиться в продуктовые магазины и получится, что при равных условиях арендной платы, выполняя все лицензионные правила, аптека просто не сможет из своих оставшихся доходов покрывать все затраты. И те аптеки, которые работают рядом с магазином или в торговом центре, вынуждены будет закрыться», — заявила Неволина.

Предложение о продаже лекарств без рецепта в продуктовых точках обсуждается уже девять лет, однако только сейчас приобрело очертания законодательной инициативы, предложенной Минпромторгом. Шансы на её принятие велики, так как из государственных регуляторов против выступает только министерство здравоохранения, подчеркнула собеседница НСН.

«У нас очень печальный опыт. Дело в том, что мы уже девять лет обсуждаем этот вопрос. Спасибо Минздраву, который понимает, что эта инициатива приведёт к значительному ухудшению состояния российского лекарственного рынка и обеспечения. Но такую позицию, к сожалению, пока занимает один Минздрав. Минэкономразвития, которое должно оценить результаты общественного обсуждения, почему-то игнорирует, что подавляющее большинство экспертов выступает против этой идеи. Концептуально поддерживает законопроект ФАС, которая должна заниматься оценкой конкурентных условий для двух разных товарных рынков. Подход к разработке изменений в законе был формальным, при этом Минпромторг ни в одну социальную функцию не внёс торговые организации, которым дадут право продажи лекарств. Значит, всё-таки оценивались все эти изменения с точки зрения выгодности бизнеса именно для этих торговых организаций», — заключила Неволина.

Наряду с этим в ФАС убеждены, что продажа безрецептурных лекарств в магазинах способствует снижению цен на определённые препараты. Однако участники заседания «Деловая Россия», на котором обсуждался законопроект, высказали обратное мнение — снижение продаж, неизбежно последующее после принятия изменений, аптекам придётся компенсировать повышением цен. По оценке специалистов, их рост может составить от 11 до 16%. Тогда покупатели будут переплачивать в год от 51,5 до 74,9 миллиарда рублей.