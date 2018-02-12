Данные ВЦИОМ об Интернете в регионах назвали устаревшими

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Денис Терехов в эфире НСН опроверг данные социологов о том, что почти половина населения России ежедневно пользуется соцсетями.

Больше половины жителей России имеют аккаунты в социальных сетях: 45% респондентов старше 18 лет используют их ежедневно, а 62% - хотя бы раз в неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, передают «Известия». Самой популярной социальной сетью россияне назвали «ВКонтакте». Ежедневно ее посещают 28% опрошенных. Второе место по популярности у соцсети «Одноклассники», которую предпочитают 19% респондентов, третье место занимает Instagram, которую выбирают 14% опрошенных.

Управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН прокомментировал исследования ВЦИОМ, отметив, что данные об отсутствии доступа в Интернет в регионах, мягко говоря, устарели.

«Доля людей, ежедневно пользующихся Интернетом, превышает 76% в среднем по стране. Если мы говорим про Москву, то вообще 95%. Если мы говорим про сёла и малые города, - где-то 60%», - подчеркнул он.

Терехов также подтвердил данные о всероссийской популярности «ВКонтакте».

«Там (“ВКонтакте” – прим. НСН) находится, я думаю, примерно половина населения страны уж точно. И если брать некоторые возрастные категории, молодёжь, то это близко к 100% [пользователей]. Поэтому, конечно, для многих молодых людей “ВКонтакте” - первая и единственная сеть, и, возможно, никаких других сетей, кроме этой, не будет. Исключение составляет население постарше, для которых существуют «Одноклассники», и население крупных городов, для которого есть Facebook» - резюмировал эксперт.

В опросе, который проводился в декабре прошлого года среди совершеннолетних россиян с помощью телефонного интервью, приняли участие 2,4 тысячи респондентов.