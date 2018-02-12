Понедельник
12 февраля
USD 58.17
EUR 71.39
Общество

Данные ВЦИОМ об Интернете в регионах назвали устаревшими

12 Февраля 2018 в 17:49
Данные ВЦИОМ об Интернете в регионах назвали устаревшими
ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев

Денис Терехов в эфире НСН опроверг данные социологов о том, что почти половина населения России ежедневно пользуется соцсетями. 

Больше половины жителей России имеют аккаунты в социальных сетях: 45% респондентов старше 18 лет используют их ежедневно, а 62% - хотя бы раз в неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, передают «Известия». Самой популярной социальной сетью россияне назвали «ВКонтакте». Ежедневно ее посещают 28% опрошенных. Второе место по популярности у соцсети «Одноклассники», которую предпочитают 19% респондентов, третье место занимает Instagram, которую выбирают 14% опрошенных.

Управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН прокомментировал исследования ВЦИОМ, отметив, что данные об отсутствии доступа в Интернет в регионах, мягко говоря, устарели.

«Доля людей, ежедневно пользующихся Интернетом, превышает 76% в среднем по стране. Если мы говорим про Москву, то вообще 95%. Если мы говорим про сёла и малые города, - где-то 60%», - подчеркнул он.

Терехов также подтвердил данные о всероссийской популярности «ВКонтакте».

«Там (“ВКонтакте” – прим. НСН) находится, я думаю, примерно половина населения страны уж точно. И если брать некоторые возрастные категории, молодёжь, то это близко к 100% [пользователей]. Поэтому, конечно, для многих молодых людей “ВКонтакте” - первая и единственная сеть, и, возможно, никаких других сетей, кроме этой, не будет. Исключение составляет население постарше, для которых существуют «Одноклассники», и население крупных городов, для которого есть Facebook» - резюмировал эксперт.

В опросе,  который проводился в декабре прошлого года среди совершеннолетних россиян с помощью телефонного интервью, приняли участие 2,4 тысячи респондентов.

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.