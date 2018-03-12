Экс-судья: Законопроект Яровой игнорирует проблему беспризорности

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин заявил НСН, что новая инициатива депутата по снижению подростковой преступности при помощи воспитательных мер игнорирует проблему безнадзорности несовершеннолетних.

Несовершеннолетних преступников надо наказывать с помощью воспитательных мер, а не уголовно, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступившая инициатором нововведений по гуманизации действующего законодательства. Инициатива касается только подростков, совершивших впервые преступление небольшой и средней тяжести. Сейчас суд вправе назначать «оступившимся» подросткам меры воспитательного воздействия вместо тюремного срока, однако на практике это происходит только в 6% случаев, сообщают «Известия».

В эфире НСН федеральный судья в отставке, профессор НИУ ВШЭ Сергей Пашин объяснил такой низкий показатель назначения воспитательных мер другой важной проблемой — безнадзорностью.

«Гуманизация и применение мер воспитательного воздействия, конечно, дело полезное, но для этого, во-первых, надо изменить судебную практику. И во-вторых, решить проблему безнадзорности подростков. Ибо меры воспитательного воздействия сплошь и рядом связаны, например, с отдачей подростка под присмотр родителям. Если подросток безнадзорен, если его родители — опустившиеся люди, то суд просто не может применить такую меру, ибо она заведомо не будет действенной. Помещение же подростков в спецшколу или в спецПТУ – это не многим лучше, чем помещение его в воспитательную колонию. Вот поэтому так мало применяют сегодня эти меры», — разъяснил Пашин.

Решение проблемы безнадзорности может стать ключевым в снижении подростковой преступности, ведь большая часть преступлений совершается именно по этой причине.

«По большей части, преступления совершаются подростками, у которых проблемы в семье. В основном, это такие преступления, как хулиганство, угон транспортных средств, и, конечно, корыстные преступления. Также побои и насильственные преступления. Иногда это грабежи, разбойные нападения и так далее», — рассказал эксперт.

Профессор НИУ ВШЭ также подчеркнул, что несовершеннолетних преступников редко приговаривают к реальным срокам тюремного заключения.

«Всякая гуманизация — дело благое. Другое дело, что несовершеннолетних, особенно, тех, которые предстали перед судом впервые, обычно не приговаривают к реальным срокам лишения свободы. Менее двух тысяч несовершеннолетних сейчас отбывает наказание в воспитательных колониях. Это означает, что, в основном, к ним применяют меры условные. И, по сути, за ущерб, причиненный подростками, отвечают их родители и отвечают кошельком», - рассказал бывший федеральный судья.

Авторы инициативы во главе с Ириной Яровой объявили конкурс, который стартует в понедельник, 12 марта. Студентов и аспирантов ведущих вузов приглашают предложить новые формы воспитательного характера и представить свои работы в конце мая в Госдуме, сообщают «Известия».