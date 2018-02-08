Экс-судья ВС посчитал отказ от мотивировочной части шагом назад

ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко

Бывший первый заместитель председателя Верховного суда РФ в эфире НСН не поддержал инициативу по отмене мотивировочной части в ряде дел.

Мотивировочную часть по ряду дел могут отменить. Соответствующие поправки к Гражданскому процессуальному кодексу, Арбитражному процессуальному кодексу и Кодексу административного судопроизводства подготовил Верховный суд РФ. Документ уже внесён в Госдуму на рассмотрение 6 февраля. В ВС РФ уверены, что это позволит развить упрощённую форму судопроизводства и усовершенствовать порядок извещения лиц, которые участвуют в деле, сообщает «Коммерсант».

Бывший первый заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Радченко в эфире НСН посчитал такую инициативу шагом назад.

«В гражданских делах, может быть, это можно применить. Но это будет шагом назад в системе правосудия, потому что когда нет мотивировочной части, очень трудно обжаловать решение, потому что неясно, чем руководствовался суд», - уверен собеседник НСН.

По словам Владимира Радченко, в уголовных делах без мотивировочной части обойтись не удастся. Однако даже в случае принятия поправок злоупотреблений полномочиями судей больше не станет.

«Если судья хочет вынести решение в чью-то пользу, он это сделает, обойдя стороной в мотивировочной части этот вопрос, как будто его и не было», - заключил Радченко.

Как подчеркнули в Верховном суде, подготовленные поправки основывались на практике апелляций. Так, по гражданским и арбитражным спорам только 11,5% судебных решений оспаривались с 2014 по 2016 год. Причём лишь 2% из них были изменены или отменены. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал провести масштабные изменения в российской судебной системе, сообщает Ura.ru .