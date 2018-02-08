Экс-глава ГИБДД: «Неприкосновенность» пьяных судей за рулем - выдумка журналистов

Владимир Федоров в эфире НСН подтвердил наличие «спецсубъектов», для которых предусмотрены особые процедуры в случае остановки инспектором.

8 февраля вступил в законную силу приказ МВД №948, с помощью которого ведомство внесло коррективы в новый административный регламент ГИБДД, заработавший в октябре 2017 года. Главное новшество вступившего в силу документа заключается в новых правилах взаимоотношений на дороге инспекторов ДПС и судей. СМИ сообщают, что сотрудники ГИБДД теперь не имеют право отстранять судей, находящихся в пьяном состоянии от управления и направлять на медосвидетельствование.

Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Федоров в эфире НСН отметил, что «неприкосновенность» нетрезвых судей и прокуроров за рулем сильно преувеличена СМИ.

«Отстранять судей от управления транспортным средством сотрудники ДПС могут. Здесь все то же самое, как с прокурорами. Данное лицо отстраняется, но при этом составляется документ, вызываются официальные лица из судейского сообщества. Все это давно наработано. Так было и в советское время, и есть во многих странах. Это так называемые «спецсубъекты». Не вижу ничего страшного в этом», - добавил он.

Приказ МВД России от 23.08.2017 N 664, п. 304 гласит, что «При наличии достаточных оснований полагать, что судья или прокурор, управляя транспортным средством, находится в состоянии опьянения, сотрудник в целях обеспечения безопасности других лиц принимает меры к прекращению дальнейшего движения транспортного средства до устранения условий, препятствующих дальнейшему движению транспортного средства, о чем сообщает в дежурное отделение (группу) подразделения ДПС (дежурную часть территориального органа МВД России на районном уровне) для немедленного информирования органов прокуратуры».

В эфире НСН Константин Крохмаль отметил, что новый регламент общения с судьями за рулем исключит случаи прессинга сотрудников ДПС, а чиновники будут внимательнее относиться к своему поведению за рулем.