Экс-глава ГИБДД не оценил идею регистрации гироскутеров

Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД Владимир Федоров заявил НСН, что, в первую очередь, нужно разобраться с велосипедистами.



Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой обязательной регистрации личного электротранспорта из-за большого числа аварий с его участием. В этой связи парламентарий предлагает продумать новые правила дорожного движения для владельцев гироскутеров и сегвеев.

в беседе сназвал идею бесперспективной ().

«К правилам движения это отношение не имеет, потому что на этих видах транспорта, в основном, передвигаются по тротуарам. Сегодня речь идет о регистрации велосипедов, хотя они идут в общем потоке движения. Мое мнение, что эта инициатива не имеет перспективы», - высказал свое мнение эксперт.