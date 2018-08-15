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Общество

Экс-глава ГИБДД не оценил идею регистрации гироскутеров

15 Августа 2018 в 11:41
Экс-глава ГИБДД не оценил идею регистрации гироскутеров
Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД Владимир Федоров заявил НСН, что, в первую очередь, нужно разобраться с велосипедистами.
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой обязательной регистрации личного электротранспорта из-за большого числа аварий с его участием. В этой связи парламентарий предлагает продумать новые правила дорожного движения для владельцев гироскутеров и сегвеев.

Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Федоров в беседе с НСН назвал идею бесперспективной (слушайте аудио).

«К правилам движения это отношение не имеет, потому что на этих видах транспорта, в основном, передвигаются по тротуарам. Сегодня речь идет о регистрации велосипедов, хотя они идут в общем потоке движения. Мое мнение, что эта инициатива не имеет перспективы», - высказал свое мнение эксперт.

Ura.ru напоминает, первым о распространении правил дорожного движения на личный электротранспорт заговорил вице-премьер Игорь Шувалов. Еще в октябре прошлого он распорядился разработать соответствующие изменения в законодательство.

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