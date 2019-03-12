Экс-генпрокурор раскритиковал идею о расширении полномочий СКР

Бывший генеральный прокурор РФ рассказал НСН о негативных последствиях передачи Следственному комитету полномочий по проведению судебных экспертиз.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Следственный комитет будет наделен новыми полномочиями. Предполагается, что в новые обязанности ведомства войдут организация и производство судебных экспертиз, которые назначаются в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Помимо этого, на Следственный комитет России будут возложены полномочия по обеспечению законности при осуществлении данного процессуального действия.

Бывший генеральный прокурор РФ Валентин Степанков в интервью НСН отметил, что эта инициатива приведёт к лишним финансовым тратам и поставит под сомнение объективность экспертиз.

«Эта реформа приведет к определенным потрясениям в экспертном сообществе, затребует больших средств и дополнительных, помимо того, что есть, расходов. Потребует определенной оценки в изменениях процессуального законодательства. Эксперт, даже одев форму Следственного комитета, все равно будет давать подписку о том, что он несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения. Но всегда ли это служит у нас гарантией, что оно будет заведомо объективное и независимое? Как мы знаем, этого не произойдет. Хорошо бы, если одновременно расширяя полномочия в проведение экспертизы, президент не только говорил о том, что надо усилить прокурорский надзор и повысить его эффективность, а внес бы изменения в закон о прокуратуре, а главное в уголовно-процессуальный закон, который расширил бы возможности прокуратуры в надзоре за повседневной деятельностью следственного аппарата», — сказал экс-генпрокурор.

По мнению Валентина Степанкова, наделение Следственного комитета полномочиями по организации и производству судебных экспертиз вызовет в обществе непонимание.

«Как так, Следственный комитет дает команду следователю расследовать дело и дает команду эксперту как можно быстрее провести ту или иную экспертизу? То есть в подчинении одного ведомства и люди, которые дают с одной стороны независимое экспертное заключение по исследуемому предмету, вещественному доказательству, и люди, которые применяют эти экспертные исследования в оценке доказательств, в конечном итоге оценке виновности или невиновности человека в период следствия», — отметил собеседник НСН.

Также Степанков отметил, что может понизиться степень доверия к объективности сбора доказательств в ситуации, когда следователь расследует дело, а в соседнем кабинете ему выдают экспертизы, которые могут быть одним из основных доказательств по этому делу. Экс-генпрокурор добавил, что при передаче экспертных исследований Следственному комитету возникает вопрос о том, что станет с учреждениями, которые занимаются этими исследованиями сегодня.

Ранее Следственный комитет анонсировал открытие специальной горячей линии по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина 22 февраля. В ведомстве сообщали, что Бастрыкин будет на постоянной основе лично принимать бизнесменов по вопросам уголовных дел в сфере предпринимательства. Инициатива родилась вскоре после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства распорядился создать цифровую платформу, с помощью которой предприниматели делиться информацией о давлении на бизнес.