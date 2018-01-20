Экс-генпрокурор объяснил сложности блокировки противоправного контента

Валентин Степанков в эфире НСН объяснил, почему на информацию, способную подтолкнуть к совершению противоправных действий, обратили внимание только сейчас.

Роскомнадзор начал блокировать страницы и группы в соцсетях, которые могут подтолкнуть школьников к преступлениям. В частности, накануне были заблокированы три группы «ВКонтакте». Раньше ведомство вносило в черный список прежде всего ресурсы, посвященные террористической деятельности и суициду.

Первый генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН объяснил, почему на информацию, способную подтолкнуть к совершению противоправных действий, обратили внимание только сейчас.

«Терроризм и самоубийство, скорее всего, оговорены в нормативных актах по блокированию без судебных решений. А другие основания, как например сайт, который создали поклонники американских подростков, расстрелявших своих одноклассников, находятся за их пределами, хотя и являются противоправными действиями. Нужно или просто законодательно расширить перечень или закрывать этот сайт через суд. Недавно о внесудебном закрытии сайтов говорил [глава Следственного комитета Александр] Бастрыкин. И даже в Кремле ответили, что да, проблема существует, надо ее проработать. Как мы видим, сама жизнь дает нам примеры, и на эти вызовы надо реагировать».

Напомним, утром 19 января девятиклассник одной из школ Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с зажигательной смесью поджег учебное помещение. А 15 января в школе в Перми двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения.