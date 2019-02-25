Экс-генпрокурор назвал «данью моде» горячую линию СК для бизнесменов

Валентин Степанков рассказал НСН, почему открытие новой службы в СК не приведет к улучшению положения дел бизнесменов.

Следственный комитет открыл телефонную линию, по которой бизнес может сообщить о давлении на него. Как сообщили в ведомстве, линия создана для экстренного реагирования на соответствующие обращения. Заявления будут передаваться в профильное подразделение центрального аппарата СК, сообщается на официальном сайте ведомства.

Бывший генеральный прокурор РФ Валентин Степанков заявил в эфире НСН, что телефонная линия кардинально не изменит существующую практику, так как не добавит ни прав, ни обязанностей участникам уголовного процесса.

«Я считаю, что это дань времени. В ведении Следственного комитета живые, расследуемые уголовные дела. И там все вопросы решаются в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, в котором записаны права обвиняемого, права подозреваемого, права свидетеля и потерпевшего. Все это оговорено, и создание горячей линии не добавит ни прав, ни обязанностей всем участникам уголовного процесса», - заявил он.

Степанков напомнил, что если человек, будучи обвиняемым по делу, не согласен с действиями следователя, он вправе обжаловать их в суде или прокурору.

«Создание еще одного канала информационной связи - дань моде в связи с актуальностью той проблемы, которая звучит из уст президента. Я не думаю, что она добавит возможность отстаивания своих интересов или расширение каких-то полномочий подозреваемых или обвиняемых в защите своих прав», - подчеркнул он .

Следственный комитет анонсировал открытие специальной горячей линии по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина 22 февраля. В ведомстве сообщали, что Бастрыкин будет на постоянной основе лично принимать бизнесменов по вопросам уголовных дел в сфере предпринимательства.

Инициатива родилась вскоре после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства распорядился создать цифровую платформу, с помощью которой предприниматели делиться информацией о давлении на бизнес.