Экс-генпрокурор и бывший сиделец поспорили о предложении Путина по ОПГ

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Валентин Степанков и Михаил Орский высказали НСН свои точки зрения на идею сажать «воров в законе».

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести отдельную уголовную ответственность для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ). Согласно новой статье, которую внесут в УК РФ, криминальных авторитетов будут сажать в тюрьму на срок от 8 до 15 лет. По мнению российского лидера, сейчас криминальные авторитеты избегают ответственности, «благодаря своему положению».

Бывший генеральный прокурор РФ Валентин Степанков в эфире НСН поприветствовал предложение Путина, отметив, что подобная практика используется в других странах, в том числе и у наших ближайших соседей (слушайте аудио).

«Если президент на эту тему вносит законопроект, это свидетельство того, что он понимает реальную угрозу, которую создаёт не общая понятная преступность, а именно организованная преступность, где во главе группировки стоит тот или иной авторитет. Надо сказать, что он не новатор в этом деле, потому что в ряде государств, из ближайших к нам в Грузии, есть аналогичный закон. Там человек, признающий себя лидером преступной группы или носящий звание “вор в законе” автоматически за признание своего положения в преступной иерархии может быть привлечён к уголовной ответственности. Я думаю, что практика, которую они [грузины] использовали, может быть применена и у нас, тем более, среди воров в законе в России велика прослойка национальных представителей Грузии, Кавказа, других стран ближнего зарубежья», — заявил Степанков.

Иного мнения придерживается авторитетный писатель, автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» и, по его собственным словам, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский. В беседе с НСН он рассказал, что в его среде инициатива президента вызвала волну непонинмания.

«Все, с кем я на эту тему говорил, обескуражены. Можно по-разному относиться к Путину, но он реально сломал хребет организованной преступности. Однако я не очень понимаю, зачем добивать остатки? Кто будет держать улицу?», — возмутился собеседник НСН.

По его мнению, если предложение президента воплотится в закон, держать районы будут уже не местные «воры в законе», а гости из ближних республик. А это, по его словам, уже страшно.

«У воров есть определенные рамки, и государство знает, что они могут сделать, а что они делать не будут. На смену традиционной уличной славянской преступности придут этнические группировки. Только называться они будут кланами или землячествами. Они не найдут общего языка с правоохранителями. Те же таджики, это самая опасная этническая группа. У них была гражданская война, и они знают, что такое убивать. На нашей территории сотни тысяч таджиков. И плюс у них много бабла, потому что там наркота. И я думаю, что они уже сгруппировались, судя по бойне на Хованском кладбище (массовая драка с перестрелкой в 2016 году - прим. НСН)», — заметил Орский.

Добавим, что также согласно предложению президента, за создание или руководство преступным сообществом предлагается лишать свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей. За участие в собраниях организаторов — на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.