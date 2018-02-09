Экс-депутат Кожевникова может сыграть у Кончаловского роль Зои Космодемьянской

Актриса и бывший депутат Госдумы рассказала НСН, почему хочет сыграть роль знаменитой партизанки.

Экс-депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова намерена сыграть роль знаменитой партизанки Зои Космодемьянской. Напомним, что режиссёром фильма «Страсти по Зое» выступит Егор Кончаловский.

«Такие роли – это всегда интересно. И тут дело даже не в каком-то сходстве внешности, черт лица, а в силе духа и человеческой воли, интересен именно этот большой масштаб личности. Поэтому, если небеса так распорядятся, и мне доведется сыграть Зою, то я буду счастлива», – призналась актриса в беседе с НСН.

Мария Кожевникова уже играла в фильме на военную тематику - «Батальонъ», в котором рассказывалось о женских батальонах смерти, участвовавших в боях во времена Первой мировой войны. По словам актрисы, про эти формирования мало кто знал, но после фильма о них заговорили многие. То же самое и с историей Зои Космодемьянской, о которой современные дети практически ничего не слышали.

«Сыграв такую личность, появляется шанс донести эту историю до молодежи. Я считаю, что сыграть такую героиню для любой актрисы – это всегда подарок судьбы. Когда тебе попадаются роли такого масштаба, у тебя есть возможность раскрыться как актрисе», – отметила Кожевникова.

В новом фильме будут пересекаться три сюжетные линии: история спасения памятника Зое в современном Киеве, который разгромили вандалы; расследование обстоятельств её гибели, которое в годы войны провёл корреспондент Пётр Лидов; история самой Зои - рассказ о том, что пришлось ей пережить, попав в руки немецко-фашистских захватчиков. Сценарий был выбран по результатам открытого творческого конкурса, организованного Российским военно-историческим обществом. Победителем стала московский драматург Екатерина Трусевич. Съёмки «Страстей по Зое» на базе Киностудии имени Горького будет частично финансировать Министерство культуры.