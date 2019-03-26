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Общество

Экономисты не увидели пользы в сокращении чиновников

26 Марта 2019 в 15:34
Экономисты не увидели пользы в сокращении чиновников
Эксперты в эфире НСН отметили бухгалтерский подход Минфина к проблеме.

Министр финансов Антон Силуанов вновь заявил, что в России есть потенциал сокращения количества госслужащих. На прошлой неделе в Минфине уже анонсировали увольнения чиновников ради повышения зарплат оставшимся.

Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН объяснил, что здесь речь идет не столько о пополнении федерального бюджета, сколько о снижении административной нагрузки на бизнес.

«Уровень регулирования в России выглядит избыточным. Нынешнее количество госслужащих гораздо выше, чем оно было 10-15 лет назад. Поэтому рано или поздно вопросом их сокращения пришлось бы заниматься. Но дьявол в деталях. Мы не знаем, за счет какого звена госслужащих будет реализовываться сокращение. Нюансов очень много: какая категория будет сокращаться, с какой скоростью, будут ли программы переподготовки», - сказал он.

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А руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов не видит от сокращения чиновников по методу Минфина особых выгод для страны.

«Как это поможет сократить расходы, если они планируют повысить зарплату оставшимся? Дело в том, что российская бюрократическая система очень часто предполагает низкую оплату труда чиновников. И сейчас, если сокращение аппарата управленцев, который невероятно разросся, будет идти по пути повышения зарплаты оставшимся, это не так плохо. Проблема в другом: количество потребителей в экономике в результате не будет расти. Нам нужно создавать новых покупателей в экономике, а подход Минфина – исключительно бухгалтерский. Это не системное изменение, а чисто механическое. Ничего не выигрывают ни бюджет, ни экономика, ни общество», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России ожидаются массовые сокращения. Под увольнение могли попасть свыше 115 тысяч россиян.

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