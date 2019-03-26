Экономисты не увидели пользы в сокращении чиновников

Эксперты в эфире НСН отметили бухгалтерский подход Минфина к проблеме.

Министр финансов Антон Силуанов вновь заявил, что в России есть потенциал сокращения количества госслужащих. На прошлой неделе в Минфине уже анонсировали увольнения чиновников ради повышения зарплат оставшимся.

Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН объяснил, что здесь речь идет не столько о пополнении федерального бюджета, сколько о снижении административной нагрузки на бизнес.

«Уровень регулирования в России выглядит избыточным. Нынешнее количество госслужащих гораздо выше, чем оно было 10-15 лет назад. Поэтому рано или поздно вопросом их сокращения пришлось бы заниматься. Но дьявол в деталях. Мы не знаем, за счет какого звена госслужащих будет реализовываться сокращение. Нюансов очень много: какая категория будет сокращаться, с какой скоростью, будут ли программы переподготовки», - сказал он.

не видит от сокращения чиновников по методу Минфина особых выгод для страны.

«Как это поможет сократить расходы, если они планируют повысить зарплату оставшимся? Дело в том, что российская бюрократическая система очень часто предполагает низкую оплату труда чиновников. И сейчас, если сокращение аппарата управленцев, который невероятно разросся, будет идти по пути повышения зарплаты оставшимся, это не так плохо. Проблема в другом: количество потребителей в экономике в результате не будет расти. Нам нужно создавать новых покупателей в экономике, а подход Минфина – исключительно бухгалтерский. Это не системное изменение, а чисто механическое. Ничего не выигрывают ни бюджет, ни экономика, ни общество», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России ожидаются массовые сокращения. Под увольнение могли попасть свыше 115 тысяч россиян.