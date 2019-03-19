Экономист: Закон об алиментах с детей не понравится и родителям

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Василий Колташов рассказал НСН, что подписанный президентом закон о праве людей предпенсионного возраста на алименты не вызовет оптимизма у россиян.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане предпенсионного возраста, нуждающиеся в помощи, сохранят право на получение алиментов. В соответствии с поправками, которые были внесены в 169 статью Семейного кодекса РФ, такие граждане будут получать регулярные выплаты от своих детей и бывших супругов. В том числе право, на алименты будет распространяться на женщин, которые достигли возраста 55 лет, и мужчин, которым исполнилось 60 лет.

Экономист Василий Колташов в беседе с НСН заявил, что это закон перекладывает социальные вопросы государства на плечи простых россиян.

«Очевидно, что этот закон является формой, когда государство не только увеличило пенсионный возраст, пообещав людям рабочие места, но и сейчас сваливает проблему на более молодое, работающее поколение: ваши родители – вы их и содержите. По сути, закон демотивирует людей доверять пенсионной системе и пенсионной политике государства. И вообще отдавать свои деньги органам, отвечающим за сбор налогов и за формирование пенсий. То есть, в сумме с тем, что было принято летом прошлого года, закон оказывает довольно сильное негативное влияние на общество. Потому что никакого перекладывания ответственности, конечно, не будет. Там, где дети дружны с родителями, там закон не нужен. А там, где они не вместе, закон не поможет. Вот и весь результат», - отметил собеседник НСН.

По словам эксперта, существует две версии того, почему государство принимает такие меры.

«Первая заключается в том, что власти, как может показаться, закрывают бреши. Вторая – состоит в том, что кто-то на самом деле собирается раскачать российское общество, вызвать в нём бурное недовольство. Эти меры должны рассматриваться в контексте с налогом на самозанятых, с повышением НДС – всё это ухудшает положение людей и в то же время очень их раздражает. Когда я комментирую эту тему, я всегда спрашиваю о том, почему для разработки закона не пригласили в качестве эксперта Виктора Януковича. Он самый большой специалист по выведению людей из себя. Он знает, как достать самых пассивных и аполитичных и, в конечном итоге, вывести их на улицы», - отметил Василий Колташов.

Напомним, что по инициативе Владимира Путина в России была определена новая категория получателей льгот — лица предпенсионного возраста, под которым подразумевается пятилетний период перед выходом на пенсию. В частности, на них распространяются положенные пенсионерам налоговые льготы. Например, предпенсионеры не будут платить налог на имущество.

Кроме того, с 1 января текущего года введена уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Также предпенсионеры имеют право на прохождение дополнительных медицинских осмотров и переобучение