Экономист: За счет штрафов ПДД дороги не улучшатся

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В эфире НСН Сергей Хестанов назвал нейтральным предложение Минтранса передать в дорожные фонды регионов штрафные деньги.



Министерство транспорта РФ предложило направлять средства, собранные за нарушения правил дорожного движения, на строительство и ремонт дорог. Пока субъект РФ может распорядиться «штрафными» деньгами по своему усмотрению.



Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН выразил мнение, что на качестве дорожной сети в регионах это никак не отразится.

«Достаточно логично все, что связано с платежами, которые собираются на местах, в том числе и штрафы, отдать на откуп местным властям. Тогда эти платежи буду активнее собираться. Что касается использования, то положению о том, что только на строительство дорог (могут быть направлены полученные средства – прим. НСН), не стоит придавать слишком большое значение. Даже внутри региональных бюджетов возможность бюджетного маневра достаточно большая. Не стоит думать, что это вызовет большие потрясения. Да, традиционно в России региональные и муниципальные бюджеты достаточно сильно недофинансированы. Большая часть российских регионов имеет значительный дефицит бюджетов. С точки зрения качества дорог, это решение, в основном, нейтральное. Оно не вызовет ни падения, ни улучшения», - считает экономист.

Проект поправок Минтранса в Бюджетный кодекс РФ после обсуждения в комиссии по законопроектной деятельности будет рассмотрен на заседании правительства, а затем, может быть, внесен в Госдуму, Пишут «Известия». В случае одобрения инициативы, с 1 января 2019 года штрафы за нарушение ПДД, в том числе зафиксированные камерами, будут поступать в региональные дорожные фонды.