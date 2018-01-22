Экономист: С кредиткой легче дотянуть до зарплаты

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В эфире НСН Василий Колташов объяснил, с чем связан рост количества выданных кредитных карт за прошедший год.

Российские банки за прошлый год выдали клиентам более 6 млн кредитных карт – на 52% больше, чем в 2016 году. Особой популярностью пользовались кредитки с максимальным лимитом - от 100 тыс. рублей.



В эфире НСН руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов объяснил эту тенденцию нехваткой свободных денег у населения и более выгодными, по сравнению с микрокредитными организациями, условиями и тарифами.

«Во-первых, конечно, это удобство и более активное продвижение кредитных карт ведущими банками активное. Во-вторых, это, конечно, нехватка свободных денег. Люди, которые набрали в последние годы много кредитов и живут, зачастую, от зарплаты до зарплаты, зачастую, нуждаются в том, чтобы иметь кредитную карточку. Это более удобный вариант, чем микрокредитование, и «помощь» этих микрокредитных организаций. Хотя, конечно, желательно, чтобы люди больше зарабатывали», - считает Колташов.

По словам эксперта, в борьбе за клиента банки постепенно начали «выигрывать сражение» с микрокредитными организациями.

«Кредитная карточка – это относительно удобный и сравнительно недорогой кредит на небольшое время. А что касается «помощи» микрокредитных организаций – это грабеж наглый и безграничный. Это крайне высокие ставки, вредный для экономики механизм, который разорял потребителя. С кредитными карточками давление процентов не столь велико», - уточнил он.

Рост выдачи кредитных карт, по данным специалистов, не отразился на доходах банков, за счет того, что клиенты стали быстро выплачивать задолженность, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что россияне накопили рекордную сумму денег - до 29,5 трлн руб. При этом в банковских вкладах жители страны хранят две трети от этой суммы, еще почти 10 трлн рублей хранятся в ценных бумагах и наличными.