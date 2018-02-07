Экономист: Повышение пенсионного возраста возможно лишь при повышении зарплат

Сергей Смирнов в эфире НСН рассуждал о перспективах и возможных последствиях повышения пенсионного возраста в России.

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что перед властями на данный момент стоит задача увеличения продолжительности жизни до уровня развитых стран. По его словам, это может произойти приблизительно через 15 лет и неизменно повлечет за собой повышение пенсионного возраста в России.

Сергей Смирнов, доктор экономических наук в эфире НСН в целом согласился с целесообразностью повышения продолжительности жизни и, как следствие, пенсионного возраста.

«Это неизбежно, и это является переходом к некой новой модели. Кудрин в значительной степени ориентируется на финансово-бюджетные критерии, его выводы подтверждаются теми изменениями, которые сейчас происходят. Нельзя отрицать того, что действительно в России есть определенный прогресс в контексте ожидаемой продолжительности жизни мужчин, который на несколько лет вырос. Уже нет того, что было, скажем, в те же 90-ые и в начале 00-ых, когда многие люди не доживали до пенсии. Хотя разрыв с экономически развитыми странами достаточно большой. У женщин тоже есть эта проблема, но в меньшей степени», - пояснил он.

Однако экономист отметил, что в предполагаемых пенсионных реформах есть и свое слабое звено.

«Отторжение подобного предложения может вызвать низкий уровень заработных плат. Кудрин рассуждает как финансист, я рассуждаю как социальщик. Нужно смотреть на реакцию общества. У нас в стране очень многие работают на низкооплачиваемых должностях, и если реформа будет связана с потерей в доходах населения, это однозначно вызовет неприятие и массу критики. Подобная идея не вызовет отторжения, если потеря в пенсии будет компенсирована ростом заработной платы», - добавил он.

Алексей Кудрин сообщил на финале Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», что в России пенсионный возраст для мужчин и женщин должен быть одинаковым или с небольшой разницей. По его словам, пенсия должна составлять минимум 40% от зарплаты, а с учетом добровольных накопительных программ это должно быть до 70%. Политик привел в пример Британию, Германию и Италию.

Ранее Алексей Кудрин заявлял, что повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии на 30%.