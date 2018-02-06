Новому этапу приватизации в России предрекли проблемы

Эксперт по банковскому сектору прокомментировал НСН предложения Центра стратегических разработок по приватизации в России.





Центр стратегических разработок Алексея Кудрина представил доклад «Эффективное управление государственной собственностью в 2018–2024 гг. и до 2035 г.». Авторы исследования оценивают объем госсектора в России и предлагают варианты оптимизации управления государственной собственностью. Главным подходом в приватизации предлагается сделать принцип «объясняй или продавай». До 2024 года необходимо определить, для каких целей государству нужен каждый конкретный актив, остальное надо продавать, отмечается в докладе.

Старший аналитик по банковскому сектору Михаил Ганелин заявил в эфире НСН, что идея сам по себе красивая, однако воплощение её на практике сталкивается с целым рядом трудностей.

«Суть в том, что надо снижать долю государства в экономике. Однако эта идея продвигается тяжело по разным причинам. Во-первых – у нас в экономике всё не так хорошо, санкции ограничивают круг инвесторов, некоторые госкомпании выступают против. Недостаточно просто выставить на продажу, необходим инвестор, готовый это купить, актив должен быть ему интересен», - подчеркнул эксперт.

Центр стратегических разработок отмечает, что за прошедшие годы размеры государственного сектора в экономики России достигли исключительно высоких значений. Его общая доля выросла с 39,6% в 2006 г. до 46% в 2016 г. По состоянию на 2016 г. госсектор включал около 65,2 тыс. хозяйствующих субъектов. Этому есть свои объективные причины, считает Михаил Ганелин.

«У нас был тяжёлый экономический кризис, связанный с падением цен на нефть, с санкциям. В таких условиях иностранные инвесторы уходили, частный бизнес не мог развиваться. Государственный сектор живёт по другим принципам. Нефтегазовый сектор чувствует себя неплохо, оборонно-промышленный комплекс финансируется из федерального бюджета и расходы на него постоянно растут. За счёт этой поддержки и растёт доля государства», - рассказал он.

Эксперт также отмечает, что государство никак не может для себя решить дилемму: продать или получить максимально много денег.

«Можно продать не очень дорого, но привлечь инвесторов, это даст новый импульс для развития предприятий. С другой стороны, если госкомпания продаётся по низкой цене, могут возникнуть вопросы. Сейчас ситуация меняется, цены на нефть повышаются, экономика развивается, банковские ставки стали ниже. Может возникнуть новый импульс к проведению приватизации, которого не было несколько последних лет», - заявил Михаил Ганелин в интервью НСН.

Авторы доклада Центра стратегических разработок отмечают, что дальнейшее наращивание или даже простое сохранение существующих объемов госсектора чревато для экономики негативными последствиями. В качестве основной идеи на 2018–2024 гг. и до 2035 г. предлагают повысить общую эффективность управления государственной собственностью: сократить избыточный объем госсектора в экономике и оптимизировать управление объектами (имуществом). За государством предлагается сохранить контроль в стратегических отраслях, одновременно стимулируя частный сектор.