Экономист назвал логичным увеличение числа богатых россиян

Михаил Делягин в беседе с НСН связал рост доходов ультрабогатых россиян с общей бедностью в стране.

В минувшем году число состоятельных россиян, состояние которых превышает 5 млн долларов, выросло на 27%, до 38 120 человек. Такие данные приводятся в исследовании Knight Frank - The Wealth Report, сообщает RNS. Совокупное состояние российских мультимиллионеров оценивается в 1,2 трлн долларов, что соответствует 73,5% от ВВП России.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин не удивлен такими данными.

«Это может быть неточно, но правдоподобно. Потому что кому война, а кому мать родная. В высококоррумпированном, монопольном обществе, которое занимается построением капитализма, то есть получением прибыли любыми средствами, естественно, что одни люди беднеют, другие - богатеют. И люди связанные с элитой, будут только богатеть, как категория. Пока не доведут страну до качественного слома. Я думаю, что обеднение значительной части россиян как раз и связано с обогащением небольшого количества людей, принадлежащих к элите», - сказал он в эфире НСН.

Ранее Росстат сообщил, что реальные доходы россиян в январе снизились на 7% по сравнению с предыдущим годом.