Экономист: Ипотека в России может подорожать из-за новых санкций США

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В эфире НСН Владислав Жуковский рассказал, как антироссийские меры влияют на ипотечные кредиты.

Экономисты прогнозируют в ближайшее время увеличение ставки по ипотеке. В аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости» заявили, что ужесточение отношений России и США может обернуться ростом стоимости кредитов, и, прежде всего, ипотечных.

В этой ситуации ради стабилизации курса рубля Центробанк будет вынужден повысить ключевую ставку. Это автоматически увеличит ставки по депозитам и кредитам.

в эфиреназвал такую ситуацию вполне прогнозируемой, а тем, кто собирается покупать жилье, посоветовал немного подождать.

«Рынок недвижимости, московский в том числе, находится в затяжном кризисном состоянии, цены на квадратный метр неуклонно снижались с конца 2014-го года. Сейчас, когда нет всплеска интереса к недвижимости, стало понятно, что деньги у населения кончились. Все, у кого были сбережения, они купили квартиры, дома, инвестиционный спрос упал. И этот рынок интересен только для профессиональных участников. Говорить о том, что ипотека подстегнула рост интереса, не приходится», - пояснил ситуацию специалист.

Некоторые аналитики, опрошенные Ura.ru, считают, что при негативном сценарии средняя ставка по ипотеке может вернуться к значениям — 12-15%. А общий рост стоимости заимствования затрагивает и ипотечное кредитование.

По данным агентства Domofond.ru, около 23% ипотечных заемщиков сожалеют, что взяли жилищный кредит. В основном люди испытывают дискомфорт от необходимости в чем-то себе отказывать. И в этом с риэлторами согласен Владислав Жуковский.

«Ставки до июня снижались, ипотека становилась всё более интересной для населения, и на глазах надувался пузырь ипотечного кредитования. Если суммарно за 1,5 года задолженность выросла до 14 с лишним триллиона рублей, то достаточный процент обеспечивался ростом ипотечного кредитования. А люди зачастую не соотносят свои доходы с расходами, с возможностью обеспечивать платежи. Поэтому неудивительно, что за последние 4 года еще быстрее растет задолженность по обслуживанию займов. Так что логично, что ставки по кредитам будут подрастать, - считает экономист Жуковский.

По его мнению причин для этого несколько. Во-первых, реальная инфляция в России 8-10%, а не 2-3%, как пишут официальные власти. В этой ситуации растет недоверие между контрагентами, банками, а доходы населения не растут, а вот расходы на коммуналку, продукты питания стремительно повышаются.Вторая причина, считает Владислав Жуковский, очередной экономический спад. Речи о снижении ипотечных ставок не идет в условиях, когда идет мощнейшая волна продажи гособлигаций, капитал уходит из страны, рубль падает на 22-23%.

«Цены на недвижимость в Москве упали с 210 тысяч рублей в 2014 до 165 тысяч – в нынешнем. Рынок перегрет, и в долларовом эквиваленте снижение цен возможно. Если у кого-то нет острой необходимости покупать недвижимость, то можно немного подождать», - дал совет в эфире НСНэкономист.

Тем временем, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о планируемой к 2024 году ставке по ипотеке в 8%. Такой уровень, по его словам, зафиксирован в проекте «Жилье и комфортная среда».