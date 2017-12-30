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Общество

Экипаж МКС поздравил россиян с наступающим Новым годом

30 Декабря 2017 в 16:55
Экипаж МКС поздравил россиян с наступающим Новым годом

К другим темам. Экипаж МКС поздравил россиян с наступающим Новым годом. На Международной космической станции работает 54-я экспедиция, в состав которой входят два россиянина — Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин. Они пожелали всем жителям России счастья в наступающем году. А в качестве новогоднего подарка сняли видео, в котором  показали всю красоту нашей планеты из космоса. Кстати, в продолжение темы красоты и стиля - телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец рассказал НСН, в каком наряде нужно встречать наступающий Новый год, чтобы полностью соответствовать восточному календарю. Согласно ему, нас ждет год Желтой Земляной Собаки:

«Если вы максимально суеверны, то можете отправиться и купить себе что-нибудь в бежевых тонах или желтых. Тот же самый желтый цвет может быть в блестках. Потому что пайетки сейчас абсолютный тренд, И женщине в эту ночь необходимо быть блестящей. Раньше я говорил, что ёлка должна быть ярче чем вы. В эту новогоднюю ночь – нет. Вы должны быть в абсолютном блеске», - заявил НСН Влад Лисовец.

Напомню, 2018-й по восточному календарю – год Желтой Земляной Собаки. Официально он вступит в свои права 16 февраля.  

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