Еда без цены и срока годности может быть узаконена

«Фудшеринг в законе» - Санкт-Петербург имеет шансы стать первым

российским городом, где такое станет возможно.

Комитет по законодательству городского заксобрания изучает возможность узаконить раздачу еды с истекающим сроком годности. Как стало известно «Интерфаксу», питерские депутаты обсудили эту идею с представителями городского управления Роспотребнадзора, исполнительной власти и общественных организаций. «Фудшеринг» - движение, в рамках которого нуждающимся бесплатно передаются годные к употреблению, но предназначенные для утилизации в связи с приближением окончания предельного срока реализации продукты питания. Для организаций, участвующих в этой работе, предлагается, в частности, ввести налоговые льготы.

Пока эта деятельность вполне гуманистического свойства имеет по российскому законодательству все признаки административного правонарушения. Яркий тому пример – история предпринимателя в Екатеринбурге, которому приступ гуманизма обошелся в крупный штраф. От инспекторов Роспотребнадзора он узнал, что бесплатная раздача продуктов из его магазина с истекшим сроком годности «стоит» от ста тысяч до миллиона рублей. А продукты (которые, заметим, совершенно не обязательно при этом уже испортились) подлежат утилизации. Сообщавший об этом «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов отмечал, что по закону реализация товара с истекшим сроком годности запрещена. Бесплатная раздача, тем более, в магазине, с точки зрения Налогового кодекса признается той самой реализацией.

Инициатива узаконить фудшеринг обсуждается на фоне безрадостной статистики, обнародованной в пятницу представителем руководства Банка России. Совокупный уровень долговой нагрузки населения приблизился к максимальным в российской истории значениям. Сейчас этот показатель составляет 9,9%. Исторический максимум 2014 года - 10,4%, - напоминает РБК. По данным ЦБ, в 2018 году долги россиян перед банками выросли на 22,4%, до 14,9 трлн рублей. При этом доля денежных доходов россиян, направленных ими на сбережения, оказалась в 2018 году минимальной за последние десять лет, - констатировал Росстат.

Надо сказать, что предпосылок для улучшения ситуации особо не видно. Как раз, напротив, для развития кризисных явлений предпосылок куда больше, в частности, на внешнем контуре, - указал в эфире НСН экономист Василий Колташов.

С таким видом на будущее бесплатная раздача просроченной еды может оказаться единственным шансом на прокорм для очень большого количества людей. А штрафы за ее раздачу – опасной практикой.

Всеволод Нерознак