Джигурда продолжает борьбу за наследство Людмилы Браташ с ее сестрами

Никита Джигурда в эфире НСН заявил, что недоволен решением суда по поводу наследства своей давней подруги.

На днях в Московском городском суде состоялось очередное слушание дела о многомиллионном наследстве Людмилы Браташ. Перед смертью она завещала на Джигурду все свое состояние. Однако Светлана Романова, сестра погибшей, выразила несогласие с волей Людмилы, объявив себя единственной законной наследницей. Это и стало поводом для сторон к обращению в суд. Шоумен в этот раз надеялся только на победу: принес с собой много важных документов и заручился поддержкой четырех адвокатов. Тем не менее суд постановил нотариусу вновь рассмотреть заявление Романовой о вступлении в наследство.



В эфире НСН Народный артист Чеченской Республики, актер и шоумен Никита Джигурда Никита Джигурда объявил о своем твердом желании довести дело до своей победы.

По словам актера, точка в этой ситуации еще не поставлена. «Хоть суд и не принял окончательного решения, переложив дело на нотариуса, я считаю, что нотариус выдаст Романовой отказ. Ведь по законам РФ, если между наследниками идут суды, нотариус не имеет права выдавать решение о наследстве. Поскольку суд предстоит во Франции, здесь в России нотариус вновь откажет ей в выдаче прав на наследство. Решать это будет французский суд», - сказал он.

Актер сообщил, что заседание французского суда малой инстанции пройдет 29 марта, затем будет суд большой инстанции. «Я доведу это до конца, ибо на протяжении трех лет шла клевета в мой адрес. Точка еще не поставлена», - заявил Джигурда.

Тяжбы за миллионы Браташ на банковских счетах, а также элитные квартиры в Москве и Париже начались в 2016 году. С тех пор стороны постоянно обвиняют друг друга в подделке завещания. Людмила Браташ занималась элитными авиаперевозками. С Джигурды и его женой ее связывали близкие отношения – бизнесвумен крестила их старшего сына. По словам Джигурды, Браташ составила завещание в 2014 году в США.

Ранее в эфире НСН Никита Джигурда рассказал, на что потратит миллионы, если получит наследство: актер намерен оставить деньги нашим на образование.