Джигурда рассказал, на что потратит деньги Браташ

Народный артист Чеченской Республики, актер и шоумен Никита Джигурда рассказална пресс-конференции в НСН, на что потратит миллионы, если получит наследство бизнес-леди Людмилы Браташ.

«Воля Людмилы Браташ – оставить деньги нашим детям на образование. Квартира во Франции будет записана также на детей, а не на нас. У нас в Греции есть апартаменты, которые в свое время я подарил Маринке в элитном городке, где живут семьи миллионеров и где жил друг Людмилы Браташ. Мы неоднократно говорили о мини духовном центре, который находится рядом с гостиницей. Это уникальное место в 150 километрах от Афин. Школа «шамбала. Это школа арт-мастерства, божественного абсолюта, любви ариев. Это будут мастер-классы, тренинги для среднего класса, а не для супербогатых», – рассказал Джигурда.

Мосгорсуд в понедельник отправил дело о наследстве бизнес-леди Людмилы Браташ, за которое борются Никита Джигурда и сестра покойной предпринимательницы Светлана Романова, обратно в Кунцевский суд. Специалисты обнаружили в документах неточности, в частности отсутствие в решении Кунцевского суда имени бывшей супруги Джигурды Марины Анисиной, которая указана среди получателей наследства.

Решение суда о наследстве Браташ перенесено уже в третий раз. Тяжбы за миллионы бизнес-леди на банковских счетах, а также элитные квартиры в Москве и Париже начались два года назад. Стороны обвиняют друг друга в подделке завещания.