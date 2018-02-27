Двойник Ленина ответил на желание Мосгордумы регламентировать его работу

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Сергей Соловьёв в эфире НСН заявил, что большинство двойников не станут платить налоги.

Работу двойников лидеров СССР Владимира Ленина, Иосифа Сталина о царей России могут регламентировать. Такую инициативу озвучил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Антон Палеев. По его мнению, таких работников нужно собрать и обсудить налоги и стоимость фотографии, сообщает АГН «Москва».

В свою очередь, двойник Ленина Сергей Соловьёв в эфире НСН заявил, что на такое «собрание» придут только два человека.

«Все, кто на Никольской работают, одеваются в царей, королев, налоги не платят, кроме меня. Я индивидуальный предприниматель. У меня есть решение городского суда, что я имею право по закону продавать своё лицо за деньги. А всех двойников не соберёшь, потому что они уйдут в подполье, некоторое время работать не будут. Только я и ещё один “Сталин” сможем прийти и поговорить», - отметил собеседник НСН.

По словам Сергея Соловьёва, подобная инициатива звучит не первый раз.

«Это всё предлагалось 15-20 лет назад, но ничего не сделано. Как весна, люди начинают думать, как Ленина вынести из мавзолея или двойников убрать с площадей», - подчеркнул двойник Ленина.

В то же время Сергей Соловьёв предложил ужесточить наказание за подобную неправомерную деятельность вплоть до ареста на 15 суток.

«Я бы немного изменил законодательство. Статья “Продажа услуг и с рук и оказание услуг” Московского кодекса правонарушений (имеется в виду Кодекс города Москвы об административных правонарушениях – НСН), она подразумевает штраф в первый раз 2,5 тысячи рублей, потом – 5 тысяч. Если бы ещё был пункт, что при повторном нарушении сажать на 15 суток, это было бы замечательно. А патент как никто не покупал, так и не будет покупать», - подытожил в эфире НСН Соловьёв.

Напомним, ранее один из двойников Ленина Александр Емельянов хотел баллотироваться на пост президента России. По его словам, за него из-за внешних данных могли бы проголосовать люди, которые скучают по советскому времени, сообщает RT. Однако в окончательный список кандидатов на пост президента двойник так и не попал.